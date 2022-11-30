استمرار فعاليات البرنامج القومي «تصدوا معنا» لمواجهة الشائعات في السويس

تتواصل بمحافظة السويس فعاليات، برنامج «تصدوا معنا»، لمواجهة الشائعات الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لإدارة حلقات نقاشية مع الشباب في مختلف المواقع بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب والنوادي.

لقاءات نقاشية وورش عمل

وتضمن البرنامج في محافظة السويس، تنفيذ سلسلة من اللقاءات النقاشية وورش العمل، وفي بداية فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا»، استهدفت اللقاءات النقاشية وورش العمل بمعهد المستقبل الأزهري بنين بمحافظة السويس، على مدار يومين، بهدف نشر آليات التوعية بتداعيات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

بناء الإنسان المصري في كافة المجالات

قالت الدكتورة عبير الزغبي، خلال بيان مديرية الشباب والرياضة بالسيويس، إن برنامج التدريب وسلسلة الحوارات والمناقشات تستهدف بناء الإنسان المصري في كل المجالات من خلال بناء الوعي ويستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى، تقسيم المشاركين في البرنامج إلى مرحلتين من سن «12 - 18»؛، و من 18 - 45 سنة داخل المؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبإشراف الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالسويس، والكابتن محمد سعد، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.