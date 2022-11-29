وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، بديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، ولفيف من مسئولي العلاقات الخارجية بالوزارة، والوفد المرافق للسيد السفير.

مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك

تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ملف مشروع الجايكا، واستعرض عددا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.

الاستفادة من الخبرات اليابانية

واتفق الجانبان على العديد من المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير المشروعات القائمة حاليًا، وأيضًا الحديث عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير رياضة الجودو، وإمكانية إقامة مركزًا للألعاب والثقافة اليابانية بإحدي المنشآت الرياضية.

في بداية اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال الشباب، مشيراً إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة في شتى المجالات.

مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مضيفًا أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة في مختلف المجالات، وبخاصة في القطاع الشبابي والرياضي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لهيئة التعاون الدولي «جايكا»، على دورها في المجتمع المصري والذي يصل للمواطن المصري.

وتحدث الوزير عن نجاح مصر في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ بشهادة الجميع، مستعرضًا العديد من المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة حولت مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية برؤية مصرية خالصة لما يقرب من 5000 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

إشادة بجهود مصر في قمة المناخ بشرم الشيخ

فيما تقدم السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، بالشكر وزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن البلدين تجمعهما علاقات قوية.

وأثني السفير علي جهود الدولة المصرية التي بُذلت في قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي شهدت حضور قادة دول المجلس العالم، مشيرًا إلي نجاح مصر في تنظيم القمة، وأكد السفير الياباني تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات والخبراء بين مصر واليابان في مختلف الألعاب، وبخاصة منها الجودو والكاراتيه.