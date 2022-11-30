محافظ الإسكندرية: إنجاز 84% من مشروع تبطين الترع وانتهاء 9 بالكامل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إنّ المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل آخر ترعة في المشروع الذي يتضمن تبطين 10 ترع، إذ جرى الانتهاء من تبطين وتأهيل 9 ترع بنسبة 100% لتصل بذلك نسبة تنفيذ المشروع إلى 84% طبقاً لطول الترع .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يجري هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفرة في مياه الري.

أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية الذي أطلقته القيادة السياسية، مهم لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

تأهيل 10 ترع في الإسكندرية

ومن جانبه أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك 10 ترع حاليًا في محافظة الإسكندرية، يجري تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وهي (الفنجري ودليل ترعة الكرنك، وفرع 36، و أبو خليفة، وترعة الطفلة، وغرب الطريق، وحارس (3)، ودليل جنابية3 بهيج، ومريوط (2)، وخورشيد، وقراقول)، بإجمالي أطوال نحو 50 كيلومترا ، وقد تم الانتهاء من تأهيل نحو 41.8 كم، لافتًا إلى الانتهاء من 9 ترع بنسبة 100% ومتبقي فقط ترعة خورشيد.