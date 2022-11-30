تأجيل محاكمة حلاق قتل سائقا في القليوبية إلى 22 يناير  

قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية اتهام حلاق بقتل صاحب «توك توك» والتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، إلى جلسة 22 يناير المقبل، إذ اطلعت المحكمة بجلستها لنظر القضية اليوم على فلاشة تسجيل الواقعة من كاميرات المراقبة وقررت المحكمة التأجيل لتنحي محامي المتهم وطلب انتداب محامي جديد والاستماع للمرافعة.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس ومحمد عيد عليوه وأمانة سر محمود سامي.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمد محمود حنفي محمود»، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه «أحمد أسامة عبد العزيز سيد»، سائق توك توك، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «سكين»، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى سدد له طعنة قاتلة استقرت بكتفه الأيسر، محدثاً إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في قتل المجني عليه «إبراهيم محمود طه النقيب» المجني عليه الثاني ، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «سكين»، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به محاولا التعدي عليه لقتله، إلا أنه قد خاب إثر جريمته بسبب تدخل المجني عليه الراحل وذويه والأهالي، إلى مسكنه وإفلاته من يد المتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضًا «سكين».

تفاصيل قتل سائق بالقلج

وكانت قد شهدت منطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، مصرع سائق على يد حلاق، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، إثر تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وربة منزل وأحد أقاربها، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وجرى تحريز الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شاب وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يدعى «ا. ا. ع» 26 سنة، ويعمل سائق توك توك، حيث تبين أنه في أثناء عمله على مركبة توك توك طلبت منه فتاة ونجل خالتها بتوصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل، تشاجر حلاق معهما وتعدى عليهما، وفي أثناء محاولة المجني عليه إنهاء المشاجرة، طعنه المتهم بسكين وتوفي متأثر بإصابته، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.