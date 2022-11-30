خبير اقتصادي: شهادات الادخار أفضل طريقة للاستثمار (فيديو)

قال محمود داوود، الخبير الاقتصادي، إنّ المواطن إذا كان يملك مبلغا ماليا كبيرا، فمن الأفضل استثمار جزء منه في العقارات، ومن مميزاته أنّه يتم دفع جزء مقدم وتقسيط الباقي على مدار 5 سنوات، إضافة إلى الزيادات في أسعار الخامات، والتضخم العالمي، ما يرفع قيمة العقارات بشكل كبير سنويا، أما إذا كان المبلغ صغيرا، فالأفضل بالتأكيد هي شهادات الادخار.

أفضل طريقة للاستثمار

و أضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره لبرنامج «صباح الورد»، المُذاع على فضائية «Ten tv»، مع الإعلامية، أنّ المواطن الذي يمتلك مبلغا لا يستطيع استثماره في الذهب أو شراء العقارات، لذا فإنّ أفضل طريقة للاستثمار هي شهادات الاستثمار، موضحا أنّ البنك يوجد به ودائع جيدة، حال أودع المستثمر شهادات الاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل.

الاستثمار في العقارات

وتابع الخبير الاقتصادي، أنّ أسعار العقارات زدات بنسبة 30 إلى 40% على كل منتج، مشيرا إلى أنّ أفضل استثمار على المدى البعيد هو الاستثمار العقاري.