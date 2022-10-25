شعبة الاستثمار العقاري: سياسات الدولة حققت نتائج إيجابية في القطاع

قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ السياسات المتبعة من الدولة في السنوات الأخيرة حققت نتائج إيجابية في القطاع العقاري، مطالبا بتسهيل عمليات الحصول على الأراضي وتهيئة مناخ الاستثمار وإلغاء ما يسمى بنسب الإنجاز.

الأرض تعتبر عاملا أساسيا في إنشاء أي مشروع

وأضاف في تصريح لـ «الوطن»، أنه يجب أن يتم النظر في تسعير الأراضي التي يتم طرحها من قبل الدولة للبناء عليها، خصوصا أن الأرض تعتبر عاملا أساسيا في إنشاء أي مشروع، حتى لا تزيد التكاليف: «نواجه صعوبة من ناحية التسعير وأصبح التسعير مانع بسبب صعوبات الحصول على الأراضي، ويجب تسهيل الحصول على الأراضي لتحقيق نتائج إيجابية في القطاع العقاري».

تصدير العقار أحد الحلول لتوفير العملة الصعبة

وتابع فكرى، أن القطاع العقاري يضم عدد كبير من المزايا بينها عدم تحقيق خسائر أو تراجع القيمة بما يجعله الأكثر أمانا وقدرة على تحقيق ربحية في ضوء معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأموال، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التراخيص تحتاج إلى تيسيرات، مشيرا إلى أن الدول تدعم هذا القطاع الذى يحقق أربحا جيدة: «أعتقد أن تحقيق المكاسب يكون في صالح الجميع، المستثمر والدولة على حد سواء، وعلى الرغم من ذلك فإن السياسات المتبعة من وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة حققت نتائج إيجابية أهمها زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير احتياجات شرائح أكبر من المجتمع وكذلك الحد من المضاربات وتسعى دائما لخلق مناخ صحي للاستثمار العقاري».

وأكد أن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية موضحا أن فرصة تصدير العقار تعد أحد الحلول لتوفير العملة الصعبة وتساهم في تقليل عجز الميزان التجاري.