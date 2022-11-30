ضبط 1947 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1947 قضية تموينية متنوعة.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك مخزن دون ترخيص بمحافظة البحيرة، لتجميعه 120 طن أرز أبيض معبأ داخل شكائر، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنيا، لتجميع 18,3 طن سكر وأرز تمويني، محظور تداولها خارج منظومة الدعم للاتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر المتداول.

كما أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مستودع دقيق أبيض بمحافظة المنوفية، لتصرفه في 10 أطنان دقيق أبيض عيني معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسؤول عن شونة بمحافظة الغربية، لتصرفه في 10 أطنان أرز شعير محظور تداولها خارج منظومة الدعم والاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 8 أطنان دقيق أبيض عيني معبأ داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.