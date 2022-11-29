سعر زجاجة الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2022.. الوزن 800 مللي جرام

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر زجاجة الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2022، المقرر صرفه لأصحاب بطاقات التموين بداية الشهر المقبل، ضمن المقررات التموينية لمستحقي الدعم، التي سيبدأ صرفها يوم الخميس المقبل، بعد وصول نسبة صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 100%، لجميع مستحقي الدعم.

سعر زجاجة الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2022

يبلغ سعر زجاجة الزيت في التموين لشهر ديسمبر 2022، 25 جنيها، لحاملي البطاقات للزجاجة التي تزن 800 مللي جرام، إذ أوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر، ثابتة دون تغيير، ومساوية لنفس أسعار السلع خلال الأشهر الماضية.

أسعار السلع التموينية

تضخ وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا، آلاف الأطنان من السلع الغذائية من مخازن الجملة، لمنافذ بقالي التموين، إذ تبلغ عمليات الضخ اليومي 4 ألاف طن سكر، و3 ألاف طن زيت، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، مع ضخ باقي أصناف قائمة السلع التموينية، التي يبلغ عددها 31 صنفا مدعما، كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.