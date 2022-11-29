«التموين»: زيادة أسعار المقررات شائعة لا أساس لها

نفى المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجود زيادة في أسعار المقررات التموينية، مؤكدًا أن هذه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

توزيع السلع على 40 ألف بدال تمويني

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تم ضخ كميات من المقررات التموينية، وموجودة الآن في المخازن لتوزيعها على 40 ألف بدال تمويني ومن خلال 6000 فرع لجمعيتي.

وأشار إلى أن وزارة التموين وفرت 1100 صنف بالأسعار الحرة، بجانب المقررات التموينية البالغ عددها 31 سلعة، مشددًا على عدم وجود أي زيادة في الأسعار، والوزارة حريصة على رفع الأعباء عن المواطنين.

توفير سلع المخزون الاستراتيجي

وأكد أن وزير التموين اجتمع مع أصحاب الشركات والمصانع، والوزارة تتابع دخول السلع عبر المواني المختلفة لتظل الأسعار ثابتة دون أي زيادات، بالإضافة لتوفير سلع المخزون الاستراتيجي من خلال المبادرات والشوادر ومنافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية وتحيا مصر، مشددًا على أن السوق المصرية أصبحت مشبعة بجميع السلع الاستراتيجية.