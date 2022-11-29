«التموين»: ضبط 21 طن دقيق مدعم في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية مكبرة على المخابز، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين، وتحت إشراف على حسن مدير شؤون التجارة والرقابة.

وتشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط أصحاب مخابز؛ لاتهامهم بالتلاعب في وزن الرغيف.

التصرف في 417 شيكارة دقيق

وأشار بيان صادر عن الحملة، إلى ضبط مخبزين للتصرف في إجمالي 417 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجراما بإجمالي 20 طنا و85 كيلوجراما، و7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز آخر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، وعدد 3 مخابز لعدم احتفاظ بسجل التفتيش، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.