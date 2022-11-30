حكم رادع بالسجن المشدد 7 سنوات لشاب خطف طفلة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حكمًا رادعًا بالسجن المشدد 7 سنوات، لشاب لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها، بنطاق مدينة أبوحماد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فيما أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، ومحمد سامي بده، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 9733 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وقتئذ أحالت النيابة العامة الكلية بجنوب الزقازيق، المدعو «محمد م ع» ويبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بأبو حماد، لمحكمة جنايات الزقازيق.

وأحالت النيابة أوراقه لجنايات الزقازيق لخطفه طفلة، استدرجها وانفرد بها بعيدا عن عيون المارة وأهلها، ثم تعدى عليها داخل حظيرة مواشي بنطاق مركز أبو حماد وإيهام إياها بالزواج منها.

التحريات تؤكد صحة الواقعة

وتأكد لجهات البحث والتحقيق بالشرقية صحة الواقعة وتعدي المتهم على الطفلة، وجرى محاكمته في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لارتكابه الواقعة.