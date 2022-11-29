ضبط متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في الدقهلية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في واقعة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية، لتحيق أرباح غير مشروعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة من ضبط شخصين بالدقهلية لدى أحدهما معلومة جنائية سابقة بإعداد الأكمنة لحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية وهاتف محمول بداخل سيارة أحدهما دون ترخيص للاتجار بهما وتحقيق ربح غير مشروع بالسوق السوداء.

وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، والتحفظ على المضبوطات والسيارة.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

أما عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي حسن شومان، إن المادتان (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 نصت على إباحة حيازة النقد الأجنبي لكل شخص ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة.

وأضاف «شومان» في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، والمادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.