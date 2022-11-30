ضبط شخصين بتهمة غسل 3 ملايين جنيه حصيلة «النصب» على مواطني الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل قرابة 3 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وقال بيان لوزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدهما مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2,7 مليون جنيه) وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليها ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (2,7 مليون جنيه تقريباً) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.