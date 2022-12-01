حظك اليوم برج الأسد الخميس 1-12-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الأسد، يتمتعون بالأناقة والمظهر والجاذبية، يهتمون بشراء الملابس الجميلة، كما يحرصون على المظهر المتميز أمام الجميع، وهم من الشخصيات المحبة للفكاهة والمرح وخفة الظل، يتمتعون بحياة اجتماعية وعائلية وأسرية كبيرة.

وأوضحت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، في تصريحات لـ«للوطن»، تفاصيل حظك اليوم، بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات اليوم، يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح، مولود الأسد، وهذا سوف يساعدك كثيرا على دراسة كل شؤونك المهنية والمالية، ويساعدك أيضا على وضع الخطط للكثيرة لمشروعاتك المستقبلية، والتي ستساعدك كثيراعلى تنمية مدخراتك، ويساعدك القمر اليوم كثيرا لأن تكون فعالا ومؤثرا على الصعيد المهني، ويمنحك أيضا حضورا كبيرا وثقة بالنفس، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم كثيرا، على أن تقترب بلطف ممن تحب وتبدو أكثر انفتاحا وانطلاقا وأكثر قدرة على الإقناع، كما يجعلك تتمتع بجاذبية كبيرة، ويساعدك على فرض إرادتك ورغباتك على من تحب، وفق توقعات حظك اليوم.