حظك اليوم وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. الفلك ينصح الجدي باللباقة

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لكافة المواليد وتحديدًا مواليد هذا اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، إذ يتابع البعض بشكل يومي الخرائط الفلكية والتي تتغير حسب حركة الكواكب والنجوم في المنازل المختلفة للأبراج السماوية الـ12.

ووفق خبيرة الفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاءت تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك للحركة والانطلاق وتنمية أعمال، وتعبر جيدا عما بداخلك وتنفعك مساندة المخلصين من الزملاء.

حظك اليوم برج الحمل 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. يمكنك اليوم أن تخلق من حولك أجواءً حيوية والكل يطلب صحبتك.

حظك اليوم برج الثور 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض

حظك اليوم برج الثور 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للخروج عن القوالب والمألوف وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة والقدرة على التخطيط وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج السرطان 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التوصل لحلول وقد تستعيد علاقتك بشخص ما.

حظك اليوم برج الأسد 29-11-2022 على الصعيد المهني

مولود برج الأسد الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.

حظك اليوم برج العذراء 29-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم برج العذراء 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تدير حياتك العاطفية بذكاء.

حظك اليوم برج الميزان 29-11-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم برج الميزان 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

حظك اليوم برج العقرب 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج العقرب 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.

حظك اليوم برج الجدي 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة تفاديا لأي سوء تفاهم مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 29-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون متحفظا ولا تعلن خططك ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك، وكن متواضعا.

حظك اليوم برج الحوت 29-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.