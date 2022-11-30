حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كثر ينتمون لمواليد برج الدلو، جميعهم يحملون صفات واحدة من بينها التوتر من أبسط الأمور وعدم التركيز فدائما ما تجد هؤلاء الصفتان تلازمان هذا المولود الذي يعرف عن أنثاه أنها من الشخصيات الهادئة والتي تعتمد على ذاتها بشكل كبير.

ومن بين المشاهير لبرج الدلو الراحلة سعاد حسني، والراحلة ماري منيب، والراحل فاروق الفيشاوي، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، فإذ تمعن في صفات هؤلاء النجوم ستجد أنهم يحبون الدلال من وقت لآخر وتحديدًا سيدات هذا البرج كما أنها تفضل دائما الاهتمام على حساب المادة، كما أنها تميل للتحدث مع شريك حياتها لساعات طويلة دون ملل، فهي أم رائعة قادرة على تحمل المسؤولية.

واليوم الاربعاء 30 نوفمبر الجاري، في التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية، التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الدلو، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.