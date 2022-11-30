حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمز مولود برج العقرب بتركيزه في أدق التفاصيل حوله، ويشغله الثغرات والأحداث الصغير التي يظل يفكر بها ويحللها حتى يكون فكرة أو اقتناع، لذا دائما ما يكون باله مشغولا وفي حالة تفكير لا يتوقف، وهو شخص ناجح في عمله ويحرص بكل الطرق على الحافظ عليه والنجاح فيه والوصول إلى أعلى الأماكن والمناصب.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يساعد الفلك اليوم مواليد برج العقرب على الشعور بطاقة كبيرة، ويتمتعون بالحماس والطاقة، وتزدهر حياتهم العملية، كما يطلب مولود هذا البرج من الجميع التواجد حوله ودعمه في عمله، وذلك وفق حظك اليوم على العصيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يمنحك طاقة عاطفية وتنجح في التعبير عن مشاعر إيجابية، ويجمعك توافق وتفاهم مع من تحب، وذلك بحسب خبيرة الأبراج والفلك.