ضبط 17 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7261 حكما قضائيا متنوعا، و16 قطعة سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.