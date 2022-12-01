«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وقالت في تقرير رسمي لها: «على المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة، ومر عليها 6 أشهر، الحصول على الجرعة التنشيطية دون التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا».

وشدت الوزارة، على أصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، بعد مرور 3 أشهر فقط، نظرا لقلة مناعتهم، وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

متحورات فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لم تظهر في مصر متحورات جديدة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه فور ظهور أي متحور يجرى دراسة خصائصه.

ونوهت إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا آمن للغاية، ولا داعى للقلق، ويجب على المواطنين الحذر بشكل دائم والمداومة على اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات، خاصة أن الفترة الحالية تشهد انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة، وليس كورونا فقط.

وشددت الوزارة على أن الإجراءات الاحترازية لا بد أن تكون أسلوب حياة لمواجهة الأمراض المعدية.

الاعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، لافتة إلى أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وحكة بسيطة.

وأكدت أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج الذهاب لأي طبيب، وتزول فى غضون يومين بمفردها، موضحة أن هناك وفرة في اللقاحات للمواطنين المسافرين وغيرهم، ولا يوجد أي نقص ي أي نوع من اللقاحات.