«الصحة»: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يقتل 5 ملايين شخص سنويا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، لافتا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات والتي تعد خطوة مهمة لحماية صحة المواطنين من المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام.

تدريب الأطباء والصيادلة علي بروتوكولات العلاج

وقال وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمضادات الميكروبات، إن الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، والذي يشمل أيضًا المضادات الحيوية، يتسبب في وفاة 5 ملايين مواطن سنويا حوال العالم، مضيفًا: «في حالة حدوث مقاومة من جانب الميكروبات والفيروسات للأدوية، يكون هناك خطر كبير وجائحة داخل الرئة، وهذا ما حدث في فيروس كورونا فليس له علاج، وعندما وجدنا لقاحا كان هناك تحورات كثيرة».

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام الغير امن للمضادات الميكروبات

وأكد أنه يتم مواجهة الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات، من خلال تدريب الأطباء والصيادلة على بروتوكولات العلاج وخاصة المضادات الحيوية.

الجدير بالذكر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الآمن لمضادات الميكروبات، حضرها الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلة.