حظك اليوم برج العذراء الخميس 1-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء، السرية والكتمان، وذلك في حياته على الصعيدين المهني أو الأسري، كما أنه لا يثق بسهولة ولا يخبر أحدا بأسراره، كما أنه يفضل أن يكون وحيدا، لأن هذا يشعره بالسعادة.

كما أنه شخص دقيق جدا في مواعيده، ومحب للنظام، ومحب أيضا لجميع أنواع الفنون، والقراءة هي هوايتة الاساسية في أوقات فراغه.

وأكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، اليوم مولود برج العذراء، لذا كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب القضية، كما تنصحك الأفلاك بالالتزام بالهدوء وبالتروي، وعليك التخفيف من انفعالاتك وردود أفعالك السريعة، وأن تنتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا نمولود برج العذراء، لذا من المهم أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد، لذا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك، كما تتمتع بجاذبية كبيرة ورقة بالغة، حتى تستطيع اليوم ان تفرض إرادتك وأفكارك على شريك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.