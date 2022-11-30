حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالروقان ويميل إلى الاستجمام طوال الوقت ولا يحب أن يدخل نفسه في منافسات وصراعات مع غيره، فهو يعيش الحياة بدماغه وأفكاره التي تقول له أن الحياة لا تسوى مقدار ذرة من حزنه أو اكتئابه أو صراعه مع الآخرين من أجل الوصول إلى أي شئ، فيكيفيه أن يكون لديه الحد الأدنى من الأموال والمكانة التي تجعله قادرا على العيش.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، قد يجعلك تفقد صبرك لأسباب تافهة وبشكل سريع عند الحديث مع من حولك، حاول أن تكون هادئا في تعاملاتك، كما يجب عليك أن انتبه لحقوقك ولا تغامر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.