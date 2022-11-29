حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء قادر على إعطاء النصائح والحكم للآخرين، فهو شخصية صريحة تمتلك قدرة على التحدث بصراحة وصادق ولديه قدرة على التعبير عما يدور في باله، كما أنه من الشخصيات الجادة التي تتميز بتفانيها حتى يصل لما يرغب.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج العذراء المتابعين لحركة الكواكب والنجوم خلال اليوم، تنشر «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وقد تنفتح أمامك الأبواب وتعمل بكل القوة والطاقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تدير حياتك العاطفية بذكاء.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.