حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بالهدوء، ويميل إلى الوحدة والجلوس وحده فترات طويلة، ويحب الجلوس في غرفته لفترات يحادث نفسه ويصاحبها ويجد سعادته في ذلك بعيدا عن الآخرين وأعين الناس، ومع ذلك فهو عندما يختلط بالآخرين يكون شخص ودود اجتماعي لطيف في تعاملاته.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يجد مولود برج العذراء اليوم رغبة في الحصول على الاستقلال، ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا، ولكن يجب عليك أن تنتبه ولا تبالغ في عنادك، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لك اليوم، ما يتطلب منك أن تعمل على حماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شؤونك الخاصة حتى لا تتفاقم الخلافات بينكما وتدخلا في نقاشات حادة، بحسب حظك اليوم على الصعيد العاطفي.