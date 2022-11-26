حظك اليوم برج العذراء عاطفيا ومهنيا.. ابتعد عن النقد السلبي

يميل مولود برج العذراء إلى الكتمان فهو يخبئ مشاعره بداخله ولا يعبر عنها لأحد بسهولة، ويختار شخصا أو صديقا واحدا يحكي له، ولكن في أضيق الحدود أيضا، فهو يحب الجلوس مع نفسه والحديث معها ومحاسبتها ومراجعتها عما بدر منها وكيف سينجو مما وقع به من مشاكل، وكيفية تجاوز ما يمر به من مشاعر سلبية في كثير من الأحيان.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم بالنسبة لمواليد برج العذراء، وهو ما يتطلب منك أن تكون لبقا في حديثك، وابتعد عن النقد السلبي الذي من شأنه أن يفسد علاقتك بأشخاص يهمونك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات اكتسبتها في السابق من مواقف مضت، وينفعك ذلك في إنجاز أعمالك وتوطيد علاقاتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.