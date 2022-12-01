«حياة كريمة» تبدأ فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في المنيا  

تنطلق اليوم فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، والتي تشهد فعاليات ثقافية وفنية وأنشطة متعددة وعدد من ورش العمل، في إطار الاهتمام المستمر لمؤسسة «حياة كريمة» ببنية الإنسان المصري.

وتهتم مبادرة «أنت الحياة» بتقديم أنشطة عديدة تهم جميع الفئات من الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخريجين، وكبار السن، إذ يشارك مع مؤسسة «حياة كريمة» عدة جهات على رأسها وزارات الصحة، الثقافة، والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية.

مبادرة «أنت الحياة»

يذكر أن «أنت الحياة»، هى أولى المبادرات التوعوية الكبرى لمؤسسة «حياة كريمة»، والتي انطلقت أولى محطاتها بالفيوم، ثم ثانيها في الشرقية، وتنطلق اليوم بالأخضر في المنيا، وذلك عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27»، والمشاركة الفعالة لمؤسسة حياة كريمة فيه.

وتنطلق حياة كريمة بالأخضر، للمشاركة في الحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، كما تتضمن مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» فعاليات موسعة لذوي الهمم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم الثالث من ديسمبر.

وقدمت مؤسسة «حياة كريمة»، الدعوة لأهالي محافظة المنيا؛ لمشاركتهم انطلاق «أنت الحياة» والتي تعتبر قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية تطلقها المبادرة الرئاسية تباعا مروراً بجميع محافظات الجمهورية، وتضع بناء الإنسان أولويتها.

حوار مجتمعي مع أهالي قرى طهطا

من جهة أخرى، عقدت «حياة كريمة» حوارا مجتمعياً ولقاءا جماهيرياً حاشدا بقرية الصفيحة التابعة لمركز طهطا في سوهاج، استعدادا للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وهو خامس جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مراكز المرحلة الثانية بمركزي «أخميم وطهطا» في سوهاج.

وجاء الحوار المجتمعي للاستماع لآراء ومقترحات الأهالي بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات، وذلك مع اقتراب انطلاقها بالمرحلة الثانية في مركزي «طهطا وأخميم»، وحضره ما يزيد عن 3000 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة.