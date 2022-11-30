محافظ الأقصر يشهد فعاليات ماراثون «من أجل الأرض» بمشاركة 200 طالب

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ماراثون المشي الذي نظمته مدرسة النيل المصرية الدولية بالمحافظة تحت شعار «من أجل الأرض»، وذلك في أعقاب استضافة مصر قمة المناخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

انطلاق الماراثون بمشاركة 200 طالب

شارك في الماراثون الذي انطلق من ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر وصولًا إلى متحف الأقصر، نحو 200 من طلاب مدرسة النيل الدولية وعدد كبير من أولياء الأمور.

كما شارك في الماراثون، اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وقيادات التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة وهشام عبد الستار مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومحمد سيد بغدادي مدير عام إدارة الأقصر التعليمية وعبدالرحمن علي عبدالراضي مدير المدرسة.

المشاركون في الماراثون

وأقيم الماراثون تحت رعاية الدكتورة أماني الفار العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة، والدكتورة هبة الحلواني مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية، ونظمه قسم التربية الرياضية بمدارس النيل الدولية فرع الأقصر برئاسة رحاب عمر معلم التربية الرياضية.