ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة وتحرير 28 محضرا في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى خلال الحملات، ضبط 62 مخالفة تموينية، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية، إذ تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن، توقف عن التشغيل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، تصرف وتجميع، وقضايا أخرى متنوعة»، كما جرى ضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق إذ تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، قضايا أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بالمدينة، شملت تفقد أماكن بيع السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك للبيع بأسعار مبالغ فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بقرية القيس أسفرت عن تحرير 18 محضرًا مخالفًا تنوعت ما بين نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ لوحات ـ عدم نظافة أدوات عجن ـ عدم إعطاء بون صرف)، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى مطابقة الخبز للمواصفات.