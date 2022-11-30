جامعة المنيا: إطلاق منصة التحصيل الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي

قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة دعمت خلال الفترة الماضية، صندوق التكافل الاجتماعي بمبلغ 3 ملايين جنيه، مؤكدا أن الصندوق يواصل خلال العام الجاري، تقديم خدماته للطلاب لصرف الإعانات المستحقة.

وأضاف فرحات لـ«الوطن»، أنه في هذا الإطار وحفاظاً على الخصوصية لجميع الطلاب، تم إطلاق منصتين، الأولى التحصيل الإلكتروني جامعة المنيا، لدفع المصروفات، ومنصة أخرى لتقديم وفحص طلبات خدمات التكافل والتسجيل عليها للطلاب المتعثرين.

التحصيل الإلكتروني جامعة المنيا

أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن منصة التحصيل الإلكتروني لجامعة المنيا، ومنصة تقديم وفحص طلبات خدمات التكافل للطلاب والتسجيل عليها، يأتيان في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الجامعة، تماشيا مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في هذا الشأن.

وتطرق إلى الحديث عن الدراسة داخل الجامعة، مؤكدا أنها تسير بصورة منتظمة، وأن هناك إلتزاما تاما بالخريطة الزمنية، التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتهاء فحص طعون انتخابات اتحاد الطلبة

أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم اليوم الكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة، بعد انتهاء أعمال فحص الطعون المقدمة من الطلاب، لافتا إلى أن الأحد أول أيام أعمال الانتخابات بفتح باب التصويت لاختيار المرشحين الممثلين للطلاب.