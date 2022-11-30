«وكيل تضامن المنيا»: 410 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة»

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن 410 آلاف أسرة تستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» بما يمثل حوالي 33% من عدد الأسر بالمحافظة، مشيرًا إلى أن حجم إنفاق الدولة على «تكافل وكرامة» بالمحافظة فقط يقترب من 2.5 مليار جنيه سنويًا.

برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة بني مزار بعنوان «برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، بمشاركة الدكتورة أسماء عبد القادر منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة، وبحضور عماد حسن رئيس مركز بني مزار، ووليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا.

أضخم مشروع تنموى في مصر

وقال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، إن مبادرة «حياة كريمة»، تعد أضخم مشروع تنموىي حدث في تاريخ مصر الحديث، لأنه سيحول القرية إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات التي تقدم حياة كريمة للمواطن المصري.

وأكدت أسماء عبد القادر منسق مبادرة حياة كريمة ببني مزار على الدور المجتمعي في الحملة، من خلال نشر الوعي بالمشروعات التي تقام والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين في كل ربوع مصر، مشيدة بالدور الكبير الذي يقدمها المتطوعون من شباب المؤسسة في كل قري ومدن المحافظة من أجل الوصول للاحتياجات الحقيقية للمواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي في كل القري، وطالبت المواطنين بضرورة الحفاظ على المنشئات وتقديم المقترحات التي من شأنها تحقيق التنمية.