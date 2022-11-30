كيفية الحصول على كود الطالب بالرقم القومي للصف الثالث الإعدادي، من أكثر التساؤلات بين طلاب الشهادة الإعدادية، بعد فتح باب التسجيل لاستمارة الامتحانات للتقدم للامتحان للعام الدراسي الحالي 2022/20223، استعدادًا لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول، وأتاحت وزارة التربية والتعليم، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، على الموقع الرسمي للوزارة.

ويمكن تسجيل الاستمارة من خلال الضغط علي هذا الرابط، وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون لدى طالب الشهادة الإعدادية البريد الإلكتروني المدرسي الخاص، وتفعيل الإيميل الموحد.

كيفية الحصول علي كود الطالب بالرقم القومي للصف الثالث الإعدادي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تأكد الطالب من البيانات المسجلة على قاعدة البيانات، لافتة إلى أنه في حال وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة، من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب.

وأوضحت المدارس علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، كيفية الحصول علي كود الطالب بالرقم القومي للصف الثالث الإعدادي من المدرسة بالرقم القومي، والتي يتم معرفتها من خلال إيصال سداد رسوم الامتحان بالبريد المصري، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أسفل خانة الرقم القومي للطالب.

خطوات تفعيل البريد الموحد

وأوضحت المدارس، خطوات تفعيل البريد الموحد من خلال (الحساب المدرسي الموحد المعلم /الطالب) كالتالي:

- الدخول علي هذا الرابط .

- اختيار حساب الطالب.

- إدخال الرقم للطالب أو كود الطالب.

- الضغط على أنا لست البرنامج.

- كتابة رقم الموبايل والبريد الإلكتروني للطالب الخاص بالمدرسة وكلمة المرور المرسلة مع الطالبة، وإعادتهم مرة أخرى في المكان المخصص ثم الضغط علي أنا لست برنامج.

- يتم ارسال كود التفعيل على البريد الإلكتروني.

- يظهر للطالب الايميل الموحد، وكلمة السر المستخدمة في تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- عدد 2 استمارة إلكترونية ( طباعه 2) بالألوان.

-عدد 5 صور شخصية.

-شهاده ميلاد حديثه (المميكنة المائية).

-إيصال سداد رسوم الامتحان.