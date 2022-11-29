التعليم تعلن مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي
كتب:
أميرة فكري
03:59 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحان - أرشيفية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، إذ من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان فيها نهاية الشهر الجاري، على مستوى جميع الإدارات التعليمية.
مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي
مقرر التربية الدينية الإسلامية
الوحدة الثانية: الإسلام والعلم.
- تابع الدرس الثاني سورة القلم الآيات من (34 - أخر السورة) تلاوة وتفسير وحفظ.
الوحدة الثالثة: الإيثار والدعوة
- الدرس الأول: ويؤثرون علي أنفسهم.
- الدرس الثاني: بالحكمة والموعظة الحسنة.
الكتاب الإضافي: الفصل الثالث دوافع الارتباط.
مقرر منهج اللغة العربية
- القراءة: الوحدة الثانية: نوادر وطرائف (ذكاء صبي، المنصور والطيور)
- الكتاب ذو الموضوع الواحد: الفصلان (الثالث والرابع).
- الوحدة الثالثة: القبعات البيضاء زيارة ومفاجأة.
- المحفوظات: الطماع والدجاجة شعر، وأخي الإنسان .
- النحو: إن وأخوتها، وأنواع خبر إن وأخواتها.
- الإملاء: كتابة الهمزة المتطرفة.
- الخط العربي: الصفحات من 19:30.
مقرر مادة العلوم
- الوحدة الثالثة: مكونات الغلاف الجوي.
- الدرس الأول: غاز الأكسجين.
- الدرس الثاني والثالث: غاز ثاني أكسيد الكربون غاز النيتروجين.
مقرر مادة الدراسات الاجتماعية
موضوعات الجغرافيا:
- تابع الوحدة الأولي: البيئة الزراعية.
- الدرس الثاني: سكان البيئة الزراعية.
- الدرس الثالث: الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية.
موضوعات التاريخ:
- الوحدة الرابعة: الحملة الفرنسية علي مصر.
- الدرس الأول: دخول الحملة الفرنسية مصر.
- الدرس الثاني: أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي.
مقرر الرياضيات للصف السادس الابتدائي
الجبر والأعداد:
- تابع الوحدة الأولي: 5 تطبيقات علي النسبة المعدل، تمارين عامة علي الوحدة، اختبار الوحدة وأنشطة الوحدة.
- الوحدة الثانية: التناسب، ومعني التناسب، وخواص التناسب.
الهندسة والقياس والاحتمال
- تابع الوحدة الثالثة.
- حجم المكعب.
- السعة.
- تمارين عامة علي الوحدة ونشاط الوحدة واختبار الوحدة.