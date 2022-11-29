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التعليم تعلن مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

كتب:

أميرة فكري
03:59 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحان - أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحان - أرشيفية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، إذ من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان فيها نهاية الشهر الجاري، على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

مقررات امتحان شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي 

مقرر التربية الدينية الإسلامية 

الوحدة الثانية: الإسلام والعلم.

- تابع الدرس الثاني سورة القلم الآيات من (34 - أخر السورة) تلاوة وتفسير وحفظ.

الوحدة الثالثة: الإيثار والدعوة 

- الدرس الأول: ويؤثرون علي أنفسهم.

- الدرس الثاني: بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الكتاب الإضافي: الفصل الثالث دوافع الارتباط.

مقرر منهج اللغة العربية 

- القراءة: الوحدة الثانية: نوادر وطرائف (ذكاء صبي، المنصور والطيور)

- الكتاب ذو الموضوع الواحد: الفصلان (الثالث والرابع).

- الوحدة الثالثة: القبعات البيضاء زيارة ومفاجأة. 

- المحفوظات: الطماع والدجاجة شعر، وأخي الإنسان .

- النحو: إن وأخوتها، وأنواع خبر إن وأخواتها. 

- الإملاء: كتابة الهمزة المتطرفة.

- الخط العربي: الصفحات من 19:30. 

مقرر مادة العلوم 

- الوحدة الثالثة: مكونات الغلاف الجوي.

- الدرس الأول: غاز الأكسجين.

- الدرس الثاني والثالث: غاز ثاني أكسيد الكربون غاز النيتروجين.

مقرر مادة الدراسات الاجتماعية 

 موضوعات الجغرافيا:

- تابع الوحدة الأولي: البيئة الزراعية.

- الدرس الثاني: سكان البيئة الزراعية.

- الدرس الثالث: الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية.

موضوعات التاريخ:

- الوحدة الرابعة: الحملة الفرنسية علي مصر.

- الدرس الأول: دخول الحملة الفرنسية مصر.

- الدرس الثاني: أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي.

مقرر الرياضيات للصف السادس الابتدائي 

الجبر والأعداد:

- تابع الوحدة الأولي: 5 تطبيقات علي النسبة المعدل، تمارين عامة علي الوحدة، اختبار الوحدة وأنشطة الوحدة.

- الوحدة الثانية: التناسب، ومعني التناسب، وخواص التناسب. 

الهندسة والقياس والاحتمال

- تابع الوحدة الثالثة. 

- حجم المكعب.

- السعة.

- تمارين عامة علي الوحدة ونشاط الوحدة واختبار الوحدة.

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