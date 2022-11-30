رابط منصة التدريب والتطوير المهني لمعلمي الصف الرابع الابتدائي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادتي الرياضيات والعلوم، على المنصة الإلكترونية من خلال رابط منصة التدريب والتطوير المهني، والذي بدأ يوم الأحد الماضي ويستمر حتى غدًا الخميس، وذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية لوزرة التربية والتعليم، والمتخصصة في التدريبات المهنية للمعلمين.

رابط منصة التدريب والتطوير المهني

وأكدت الوزارة أنه سيتم تدريب معلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي في محافظات القليوبية وأسوان والوادي الجديد وكفر الشيخ وشمال سيناء، على المنصة الإلكترونية لتدريبات المهنية للمعلمين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط، لافتة إلى أنّ تدريب معلمي العلوم في محافظات البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وقنا والسويس بدأت اليوم.

تدريب معلمي الصف الرابع على منصة التدريب والتطوير المهني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ غدا الخميس سيكون أخر موعد لتدريب معلمي الرياضيات والعلوم للصف الرابع الابتدائي، إذ تم تدريب معلمي الرياضيات في محافظات مطروح والشرقية والغربية وجنوب سيناء والمنوفية، بالإضافة إلي أنه سيتم تدريب معلمي العلوم في محافظات القاهرة والفيوم والدقهلية وسوهاج والأقصر ودمياط.

خطوات التسجيل على منصة التدريب والتطوير المهني

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التسجيل ورابط منصة التدريب والتطوير المهني وهي كالتالي:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

- الضغط علي الخدمات الإلكترونية (المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين).

- تسجيل الدخول بإدخال الحساب الموحد للمعلم.

- فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة.

- الضغط على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج «TEAMS» على جهازك حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.