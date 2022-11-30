«التعليم» تطلق المسابق الدينية الكبرى لطلاب الابتدائية.. 1500 جنيه للمركز الأول

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسابقة الثقافية الدينية الكبرى 2022-2023، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية في خطاب رسمي بدعوة طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة عن أحد الموضوعين التاليين: أركان الإسلام هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها في ضوء كتاب «أركان الإسلام» ضمن سلسلة «رؤية للنشء»، وكونوا مع الصادقين «من سمات المسلم التحلي بالصدق، وتجنب الكذب»، في ضوء كتاب «مكارم الأخلاق» ضمن سلسلة «رؤية» للفكر المستنير.

شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهي كالتالي:-

-أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

-تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

- توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.

-يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدقة في التوثيق. الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 2-3-2023م)

جوائز المسابقة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جوائز المسابقة الدينية الكبرى، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تتقدم بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: يحصل الفائز الأول: 1500 جنيه- يحصل الفائز الثاني: 1000 جنيه -يحصل الفائز الثالث : 750 جنيها- يحصل الفائزين من الرابع إلى العاشر: 500 جنيه.