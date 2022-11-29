«التعليم» توجه بإزالة جميع الحوائط والأسوار العشوائية والفواصل الحديدية بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل 53 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية للمرور على جميع مدارس الجمهورية التي مضى على إنشائها أكثر من 15 عاما منها 1020 مدرسة ضمن المرحلة العاجلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب لها، تم إرساله إلى المديريات التعليمية، أن التقرير النهائي للجان أوصى بإزالة جميع المباني والحوائط والأسوار العشوائية سواء كانت حديد أو صاج أو خشب وإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات من داخل وخارج المباني، إذ وجهت الوزارة المديريات بضرورة التزام المدارس والإدارات التعليمية بالتوصيات التي أقرتها اللجان في تقريرها.