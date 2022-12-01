اليوم.. انطلاق الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية لعام «2022 - 2023»

تنطلق اليوم الخميس، أعمال الدعابة الانتخابية للاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور.

ومن المقرر أن تنطلق الدعاية اليوم، وتنتهي بعد غد السبت، على أن تبدأ أعمال الجولة الأولى للانتخابات يوم الأحد المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن اليوم ستبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد المختلفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح «عبدالخالق» أن أعمال الدعاية مستمرة لمدة 3 أيام على التوالي، منوها إلى أن هناك استعدادات مكثفة للانتخابات، مع التأكيد على تطبيق ضوابط لائحة الاتحادات الطلابية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

في السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك استعدادت تامة لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023 للعام الدراسي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الخميس أول ايام الدعاية الانتخابية، وتستمر 3 أيام، على أن تنطلق الجولة الأولى الأحد المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.