في ذكرى وفاتها الـ12.. عملان للفنانة برلنتي عبدالحميد ضمن أفضل 100 فيلم

تعد واحدة من أجمل نجمات السينما في القرن الماضي، وتألقت في كثير من الأدوار حتى لمع اسمها، وأصبحت برلنتي عبدالحميد، التي يمر اليوم الخميس، 12 عامًا على وفاتها، قادرة على خطف الأنظار إليها، وبالرغم من توهجها الفني إلا إنها اعتزلت في ستينيات القرن الماضي، بعد زواجها من المشير عبدالحكيم عامر.

ذكرى وفاة برلنتي عبدالحميد

قدمت برلنتي عبدالحميد، ما يقرب من 35 عملا فنيا، ولمع اسمها في فترتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لتقرر التوقف عن الفن بسبب زواجها، ومع منتصف السبعينيات عادت للتمثيل مجددًا، لتعتزل نهائيًا مع بداية التسعينيات.

رصيدها الفني نحو 35 عملا

ومن أشهر الأعمال السينمائية التي شاركت بها «سر طاقية الإخفاء، سلطان، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، نداء العشاق، غرام في السيرك، الشياطين الثلاثة، العش الهادئ، الهانم بالنيابة عن مين».

وجرى اختيار فيلمين، شاركت فيهما برلنتي عبدالحميد، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهما «ريا وسكينة» عام 1952، بطولة أنور وجدي، سميرة أحمد، نجمة إبراهيم، للأديب نجيب محفوظ ولطفي عثمان، إخراج صلاح أبو سيف.

والفيلم الثاني «درب المهابيل» عام 1955، بطولة شكري سرحان، توفيق الدقن، عبدالغني قمر، حسن البارودي، للأديب نجيب محفوظ، إخراج توفيق صالح.