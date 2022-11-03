في ذكرى وفاتها.. 3 أعمال لمريم فخرالدين ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

8 أعوام مرت على ذكرى وفاة الفنانة مريم فخرالدين، التي تعد إحدى أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وقدمت رصيدًا فنيًا يتجاوز الـ200 عمل تعاونت خلالها مع أشهر النجوم خصوصًا على شاشة السينما، أبرزهم عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، رشدي أباظة، أحمد مظهر، محرم فؤاد، يحيى شاهين، شكرى سرحان، عماد حمدي.

من أبرز الأفلام التي شاركت فيها مريم فخر الدين «جريمة حب، طاهرة، شباب اليوم، حكاية حب، ارحم حبي، لقاء في الغروب، المبروك، وداعا يا حب، مع الذكريات، القصر الملعون، بئر الحرمان».

8 سنوات على ذكرى وفاة مريم فخرالدين

في ذكرى وفاة مريم فخر الدين، تستعرض «الوطن» تفاصيل 3 أفلام شاركت الفنانة في بطولتها، وجرى اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 عمل فني في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، من خلال السطور التالية:

رد قلبي

عام 1957 شاركت مريم فخرالدين، في بطولة فيلم رد قلبي، أمام شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، أحمد مظهر، حسين رياض، زهرة العلا، فردوس محمد، للأديب يوسف السباعي، وإخراج عزالدين ذو الفقار.

الأيدى الناعمة

عام 1963 شاركت في بطولة فيلم الأيدي الناعمة، أمام صباح، أحمد مظهر، ليلى طاهر، وداد حمدي، للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج محمود ذو الفقار.

العصفور

عام 1974 شاركت مريم فخرالدين في فيلم العصفور، للمخرج يوسف شاهين، وللكاتب لطفي الخولي، بطولة محمود المليجي، محسنة توفيق، سيف عبدالرحمن، صلاح قابيل.