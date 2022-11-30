رئيس «صحة النواب»: إطلاق حملة بين الأطباء للتبرع بالأعضاء البشرية

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أنَّ هناك اتفاقًا بين الأطباء المشاركين في المؤتمر الـ21 للجمعية العلمية للشعب الهوائية، على ملء استمارات التبرع بأعضائهم البشرية وذلك لحث المجتمع على ثقافة التبرع .

وقال رئيس لجنة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش المؤتمر المنعقد اليوم، إنَّ المؤتمر يناقش موضوعات مهمة، من أهمها زراعة الرئتين بعد تفعيل قانون زراعة الأعضاء من المتوفين حديثًا، في ضوء التوصيات الأخيرة للجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

رئيس صحة النواب: نستهدف مساعدة المرضى المحتاجين لعمليات نقل وزراعة الأعضاء

وأوضح «حاتم» أنَّ هناك اتفاق بين أطباء الصدر والباطنة والأطفال المشاركين في المؤتمر لتدشين حملة توعية بضرورة التبرع بالأعضاء، وفقًا للضوابط المنظمة بموجب القانون ،وذلك بهدف مساعدة طوابير المرضي التي تحتاج إلى عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأكّد ضرورة استمرار المتابعة الإعلامية لملف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وكذلك زراعة قرنية العيون وذلك لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف رغم صدور القوانين المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء، لافتًا إلى أنَّ لجنة الصحة بمجلس النواب لن تدخر جهدا في التعامل مع هذا الملف لتحقيق الغرض الإنساني منه وهو انقاذ حياة مريض.

توصيات لجنة الصحة في مجلس النواب

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قد أصدرَت عدة توصيات عقب اجتماعاتها التي عقدتها بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لتفعيل أحكام القانون زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 من خلال إجازة إعداد ورقة رسمية تصدر عن اللجنة العليا لزرع الأعضاء تتضمن التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وإنشاء سجل حكومي خاص لقيد الراغبين بالتبرع بأعضائهم عقب الوفاة.