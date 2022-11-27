عضو «صحة النواب» لـ إيمان الحصري: قرار منع إعطاء الحقن بالصيدليات سليم 100%

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار نقابة الصيادلة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، إذ ذكرت أن هذا القرار سليم 100%: «المواطن مش مضطر أنه يأخذ حقنة في الصيدلية، الحقنة الدكتور بيقول عليها ولها مواعيد معينة يكون المريض عارفها كويس، ممكن يروح مستشفى أو مركز طبي يأخذها».

لا يتعامل مع جسم الإنسان إلا الطبيب

وأضافت «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»: «القانون بينص على أنه لا يتعامل مع جسم الإنسان إلا طبيب، الصيدلي مخدش في الكلية يدي حقن، ده ميزعلش حد، قرار نقابة الصيادلة صحيح لحماية المواطنين من مخاطر إعطاء الحقن»، موضحة أن الحالة الحرجة مكانها المستشفى وليس الصيدلية.

الأطباء والممرضون مسؤولون عن إعطاء الحقن

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على قناة «دي إم سي»: «الوحدات الصحية والرعاية الأساسية والمستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية ممكن المريض يأخذ الحقن فيها، يعني البديل موجود، بس المريض بيستقرب المكان، فيه ممرضين وأطباء مسؤولين عن إعطاء الحقن، هل فيه حد لجأ لمستشفى ورفضوا يدوه العلاج؟ مفيش».