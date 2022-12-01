حظك اليوم برج الحوت الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تحب أنثى برج الحوت، أن تعيش الحياة ببساطة وتسعى لإسعاد نفسها بأقل الإمكانيات والطرق، وهي مخلصة ووفية، تحب إسعاد من حولها وإضفاء جو من المرح عليهم، وهي تتمتع بذكاء عاطفي يجعلها تنجح في أن تملك قلب محبوبها بأقل مجهود، وهي أنثى جذابة وتحافظ على شريك حياتها وتنجح في الحفاظ على العلاقة الزوجية وتكوين أسرة سعيدة مستقرة.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

يقترن القمر بنبتون في برجك اليوم مما يمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض إرادتك على من حولك وتوصيل أرائك ووجهة نظرك بسهولة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط والتشوش الذي يمر به مواليد برج الحوت اليوم، فإنهم ينجحون في التكلم عن أنفسهم بثقة وقوة، وتجد نفسك ممتلئ بالحيوية واليقظة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.