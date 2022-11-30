حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 30-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تتباين يوميًا حركة الفلك والكواكب في منازل الأبراج السماوية، مما يجعل حظك اليوم يتغير بشكل متتابع ما بين الحظ الجيد أحيانًا والسيء في بعض الأوقات.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 30-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن تسترخي وترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم برج الحمل 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، ويساعدك ذلك على اجتناب العيون وعدم إعلان أخبارك.

حظك اليوم برج الثور 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم برج الثور 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر لثلاثة أيام.

حظك اليوم برج السرطان 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التقاط الفرص وتتكيف سريعا مع المتغيرات.. تحقق تطورا وتسير الأمور لصاحك.

حظك اليوم برج السرطان 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحدس والبصيرة، وتعرف كيف تبهر الآخرين بشخصيتك.

حظك اليوم برج الأسد 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي، وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الأسد 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

حظك اليوم برج العذراء 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا، وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

حظك اليوم برج الميزان 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات.. تؤثر في الآخرين وتنجح في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

حظك اليوم برج العقرب 30-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس والطاقة، وتزدهر حياتك العملية، ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم برج العقرب 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وتعبر عن مشاعر إيجابية، ويجمعك توافق وتفاهم مع من تحب.

حظك اليوم برج القوس 30-11-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم برج القوس 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 30-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الجدي 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 30-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال والوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الحوت 30-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تجد نفسك اليوم ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج الحوت 30-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.