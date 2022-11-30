«الصيادلة» تطالب «المالية» بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابًا، اليوم الأربعاء، إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني.

عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية

وأشار الخطاب إلى أن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة جبريا، بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية والتى تصل إلى 15000 صنف (خمسة عشر الف صنف) منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.

وأضاف الخطاب، ـن مطالبة النقابة بناء على توصيات الاجتماع الذى عقد بين النقابة العامة للصيادلة والنقباء الفرعيين مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، في 24 نوفمبر الجاري بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالبت نقابة الصيادلة وزير المالية بتحديد موعد لمقابلة وفد من النقابة بشأن هذا الأمر، لتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه صغار الممولين من الصيادلة، وتعد عائقا لهم عن أداء دورهم المهني لخدمة المواطن المصري.