«محافظ الإسكندرية»: امتحان فوري لمحو أمية 60 مواطنا بحي العجمي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري واستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لمحو أمية أكبر عدد من المواطنين، فتم عقد امتحان فوري خاص بمحو أمية 60 مواطنًا بحي العجمي.

ووفقًا لبيان محافظة الإسكندرية، واصلت إدارة شؤون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية».

عقد امتحان محو أمية لـ60 مواطنًا

وجرى عقد امتحان فوري بمدرسة جعفر بن أبي طالب بمجمع المدارس بالبيطاش، لـ60 مواطنًا بنطاق حي العجمي، للوقوف على مدي قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية، وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعلم وذلك بالتنسيق مع السيد موسى رئيس حي العجمي.

ندوة توعوية عن الزيادة السكانية

كما تم عقد ندوة توعوية عن القضية السكانية والحد من التسرب من التعليم وتوفير لجنة خاصة للمواطنين من ذوي الهمم، إذ كلف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.