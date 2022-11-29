مسؤول بجامعة حلوان: تخفيض 50% من رسوم تسكين الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية

زف الدكتور أحمد عبدالرشيد، المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، أخبارا سارة لطلاب كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها بشأن مساهمتهم في محو أمية المواطنين، المشروع الذي يحظى بدعم كبير من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة لدوره في تحقيق أهداف الجامعة.

حوافز مادية للطلاب

قال الدكتور أحمد عبدالرشيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس جامعة حلوان، وافق على تقديم مجموعة من المحفزات للطلاب للمشاركة في محو أمية المواطنين، منها تكريم الطلاب والطالبات بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع، وتخفيض نسبة 50% من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين مع بداية العام الجامعي 2023-2024 وفقا للوائح والقوانين.

وأضاف أن القرارات اشتملت على موافقة مجلس الجامعة على أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالاً من قبل الطلاب والطالبات والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة 50% من الرسوم المقررة العام الجامعي 2022-2023 وفقاً للوائح والقوانين تكون للطلاب الأكثر إسهاما في محو أمية المواطنين.

تفاصيل أعداد المقرر محو أميتهم

وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أن الطالب سيحصل على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2022-2023 نظير مساهمته في المشروع، موضحا أن الطالب يحصل على هذه المميزات في حالة محو أمية من 5 إلى 10 مواطنين بالنسبة لكليات الجامعة عدا كلية التربية، ويحصل طالب كلية التربية على هذه المميزات مقابل محو أمية 15 مواطن كمطلب تخرج.

وأوضح أن طلاب الجامعة حتى الآن نجحوا في محو أمية 13102 مواطن، ومن المتوقع وصول هذا العدد إلى 17 ألف مواطن قريبا، من مختلف المحافظات، موضحا أن الجامعة حريصة على تيسير جميع السبل التي تمكن الطلاب المغتربين من محو أمية المواطنين في أماكنهم.