قصة كفاح «رضا» من محو الأمية لدكتوراه إرشاد سياحي.. «لا يأس مع الحياة»

يتحدث الإنجليزية بطلاقة كأنه ولد في إنجلترا، ولا يتلعثم في حرف واحد حينما يتكلم بالإيطالي كأنه تلقى تعليمه في روما، قضى 14 عاما من حياته في غيابات الأمية، حيث كان يتنقل بين الحقول لمساعدة والده، رغم أنه يملك من الفصاحة ورجاحة العقل وطيب الكلام ما يؤهله لموقع رفيع، وكانت نقطة التحول في حياته، حينما وجه له أحد الفلاحين سؤالا استنكاريا «هو أنت ليه مش متعلم»، إنه الدكتور رضا ممدوح أمين كلية الحقوق بجامعة المنيا، الذي حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق ومن بعدها ماجستير ثم دكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من قسم الإرشاد السياحي.

العمل في الحقول لمساعدة الأب

قال الدكتور رضا ممدوح لـ«لوطن»: ولدت في أسرة ريفية بسيطة بمركز ملوي، ومن نعومتي أظافري وحتى عمر 14 عاما، كنت أعمل في الزراعة مع والدي ورفقة أشقائي، دون أن ألتحق بالتعليم، وبينما كنت أساعد والدي في الحقل وجه لي أحد الفلاحين سؤالا هو أنت مش متعلم ليه، وكان لتلك الكلمات أكبر الأثر وكلمة السر في تحول حياتي من الزراعة إلى العلم حتى الحصول على درجة الدكتوراه، لذا أنصح جميع الطلاب والشباب بالإجتهاد والمثابرة والإرادة والتحدي من أجل تحقيق أحلامهم والتفوق وإنه لا يأس مع الحياة.

الالتحاق بفصول محو الأمية وصولا للدكتوراه

وأضاف: حينما أخبرت جاري أننى لم أذهب إلى المدرسة، استنكر ذلك، وأخذ يمدحنى ويثني على أسلوبي وكلامي الجميل مندهشا من عدم التحاقي بالتعليم رغم كبر سني، وفى تلك الأثناء وجدت والدي يشجعني فألتحقت بفصول محو الأمية بالقرية ومن شدة حبى للتعلم كنت أدرس أيضا اللغة الإنجليزية، ولم أكترث بجمل سمعتها من الناس ومنها «بعد ما شاب راح الكتاب» فقد وضعت هدفي دون تنازل.

وتابع: وبعد الالتحاق بفصول محو الأمية مضت 6 أشهر ودخلنا الامتحان ونجحت فيه وحصلت على شهادة محو الأمية، ثم ألتحقت بالمرحلة الإعدادية مباشرة وتفوقت ثم بالثانوية العامة وتفوقت، ثم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا وحصلت على بكالوريوس الإرشاد السياحي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 86% كما حصلت على الماجستير في الإرشاد السياحي وكذلك الدكتوراة في فلسفة الإرشاد السياحي كما انتي أجيد اللغتين الإنجليزية والإيطالية.

وأوضح: أنجزت عدة أبحاث علمية تم نشرها في مجلات مرموقة منها بحث "الطرز الأوربية الوافدة إلى مصر خلال القرن الـ19 وأثرها على عمارات القصور" وبحث "إطلالة على مدينة ملوي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين دراسى حضاريه سياحية" وبحث آخر عن "المداخل التذكارية للعمائر المدنية بمدينة المنيا" بحث عن قصر عبد المجيد باشا سيف النصر دراسة أثرية وبحث آخر عن "الامتداد الحضري لمدينة ملوي في القرنين التاسع عشر والعشرين".

وأوضح الدكتور رضا ممدوح، مسيرتي العملية بدأت منذ حصولي على بكالوريوس الإرشاد السياحي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف تم تعييني بكلية السياحة والفنادق بالمنيا عام 2012 من بين أوائل الخريجين ثم تعييني باحث بمركز البحوث والدراسات الأثرية بالجامعة ثم مدير العلاقات العامة ثم مدير مركز السياحة والفنادق للخدمة العامة ثم أمين عام كلية الحقوق بالجامعة، كأصغر أمين كلية على مستوى الجامعات المصرية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية وحصلت على العديد من شهادات التقدير والتكريم.