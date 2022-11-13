«الخدمة الاجتماعية بحلوان» تنظم حفل تكريم للطلاب المتميزين في «محو الأمية»

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان مراسم حفل تكريم أبنائها المتميزين في المشروع القومي لمحو الأمية الذين حققوا أعلى الإنجازات من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين دربوا الطلاب وأهلوهم للالتحاق بالمشروع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد محمد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبحضور الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة.

التنمية المستدامة

ومن جانبه، أفاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بأن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والفعاليات التي تنفذها الكليات المشاركة في المشروع على مستوى الجامعة لتكريم طلابها المتميزين الأعلى إنجازا في تحرير المواطنين من الأمية تقديرا لهم وتشجيعا لهم لاستدامة نجاحهم في دورهم الوطني المشرف في الملحمة الوطنية لتحرير أبناء الوطن من الأمية للمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

المشروع القومي

وأوضح الدكتور وليد محمد السروجي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا التكريم يُعد من أهم العناصر الفاعلة لنجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بهدف تحفيز الطلاب والاحتفاء بهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعيم قيم وثقافة المشاركة في القضايا القومية والتي يأتي على رأسها قضية محو الأمية كمشاركة مجتمعية للطلاب والطالبات في إطار المهمة القومية المنوطة بهم للمشاركة في القضايا القومية للمجتمع.

مشاركة الطلاب في محو الأمية

فيما أوضح الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن مشاركة الطلاب والطالبات في المشروع القومي لمحو الأمية من أهم الأولويات التي تسعى إليها إدارة الكلية وتعمل على تدعيمها وتشجيع استدامة نجاح هذه المشاركة لما تمثله قضية الأمية من مخاطر حقيقية في شتى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع، مشيرا إلى الدعم الكامل للطلاب والطالبات المتميزين في هذا المشروع القومي.

وأشار الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، إلى أنه في إطار التعاون البناء والمتميز وبالتنسيق مع إدارة كلية الخدمة الإجتماعية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والإجراءات المختلفة خلال العامين الماضيين لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات الكلية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية مما كان له عظيم الأثر في نجاح الطلاب والطالبات في هذه المهمة القومية والوطنية، مضيفا أنه للعام الثاني على التوالي يتم تشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية بعد استيفاء الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيل الأسرة، لتستكمل دورها تحت إشراف ومتابعة إدارة الكلية في توعية طلاب وطالبات الكلية بآليات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي 2022-2023.

كما أكدت الدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية لا تدخر جهدا في تحفيز وتدعيم وتشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت مظلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومن خلال التنسيق الدائم مع الدكتور المنسق والمشرف العام على المشروع على مستوى كليات الجامعة، مضيفة أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بالمشروع على مستوى الكلية كان من أحدثها أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسجيل فصلين لتدريب بعض أعضاء الخدمات المعاونة بالكلية والجامعة من خلال بعض طالبات الكلية المتطوعين لمساعدتهم على التحرر من الأمية.

في إطار سلسلة معسكرات المدن الجامعية بجامعة حلوان طلبة وطالبات، شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل سمر مبنى 18 طالبات بالمدن الجامعية لختام المعسكر الطلابي، وذلك بحضور محمد ناصر أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وإشراف خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وبحضور مديرة إدارة الطالبات والمبنى والمشرفين.

وشارك رئيس الجامعة الطلاب الاحتفال، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتحقيق التواصل مع الطلاب وبعضهم البعض، وإكسابهم خبرات ومهارات مختلفة تقوي شخصيتهم وتساهم في تأهيلهم لسوق العمل من خلال تخريج طلاب واعين مكتسبين خبرات مختلفة.

وأفاد بأن المشاركة بالأنشطة الطلابية هي جزء مهم من ثقافة اندماج الطالب، حيث يشعر الطالب بالمجتمع ويتفاعل معه ويستفيد أكبر استفادة ممكنة من المرحلة التي يعيش فيها، وتساعده على تنظيم وقته.

وتضمَّن الحفل فقرات غناء وشعر وفقرات رياضية وإنشاد ديني، وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين والإشراف والعمال.