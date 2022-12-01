«س و ج».. كيف يمكن تجنب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون؟

ودع عروسي البحيرة «عمر وبدرية»، الحياة بعد زفافهما بأسبوع واحد؛ إذ عثر على جثتيهما داخل منزل الزوجية بعزبة عبدالرازق صيرة، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ومع بداية فصل الشتاء، يسعى العديد من المواطنين إلى استخدام السخان والمدفأة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» العديد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وفقا لما ذكرته الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب - جامعة الإسكندرية.

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون؟

- لا تشغل سيارة أو شاحنة داخل مكان مرتبط بمنزلك، حتى لو تركت الباب مفتوحا، حتى لا يحترق أي شيء في الموقد.

- لا تدفئ منزلك بفرن الغاز.

- لا تستخدم مولدا أو جهاز غسيل بالضغط أو أي محرك يعمل بالبنزين على بعد أقل من 20 قدما من أي نافذة أو باب أو فتحة تهوية.

كيف يمكن تجنب التسمم بأول أكسيد الكربون؟

- البعد عن رصيف أو شاطئ أو مرساة 20 قدمًا على الأقل من أقرب قارب يشغّل مولدًا أو محركًا؛ إذ يمكن أن يؤدي العادم من سفينة قريبة إلى إرسال ثاني أكسيد الكربون إلى المقصورة وقمرة القيادة في القارب.

- قم بتثبيت وصيانة كاشف أول أكسيد الكربون يعمل مدرجًا من قبل مختبرات أندررايترز (UL)، حسب الاقتضاء للاستخدام البحري داخل القارب.

- تركيب وصيانة جميع المحركات والأجهزة التي تعمل على حرق الوقود بشكل صحيح.

- توعية جميع الركاب بعلامات وأعراض التسمم بأول أكسيد الكربون.

ما هي طرق الحماية من غاز أول أكسيد الكربون في الحياة اليومية؟

- السباحة واللعب بعيدًا عن المناطق التي تنفث فيها المحركات عادمها.

- راقب الأطفال عن كثب عندما يلعبون على منصات السباحة الخلفية أو المنصات المائية.

- لا تسد منافذ العادم أبدًا؛ إذ يمكن أن يؤدي حظر المنافذ إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في المقصورة، ومناطق قمرة القيادة، حتى عند إغلاق الفتحات والنوافذ والكوات والأبواب.

كيف تتعامل مع التسمم بأول أكسيد الكربون؟

يمكن التعامل مع إرشادات لإدارة حالات التسمم المؤكدة أو المشتبه فيها بأول أكسيد الكربون؛ إذ يتم إعطاء 100% أكسجين، إلى أن يصبح المريض خاليًا من الأعراض، ويستمر ما يقرب من 4-5 ساعات.

ويجب إجراء الفحوصات العصبية التسلسلية لتقييم التقدم واكتشاف علامات الإصابة بالوذمة الدماغية.

كيف يمكن معرفة غاز أول أكسيد الكربون؟

لا يمكن التعرف على أول أكسيد الكربون؛ لأنه قاتل سريع وصامت، كما أنه عديم اللون والرائحة.

كيف يمكن تجنب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟

يعد دوران الهواء النقي والابتعاد عن منافذ العادم أفضل طريقة لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون.

ما هي وصايا الخبراء حول غاز أول أكسيد الكربون؟

يوصي الخبراء بتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون البحرية، لتنبيه المراكب عندما يكون تركيز ثاني أكسيد الكربون على متن السفينة مرتفعًا جدًا.