إصابة 5 أشخاص باختناق في بني سويف.. والتحريات: تسرب غاز السخان السبب

أصيبت ربة منزل و4 طلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحالة اختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وترجح التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب تسرب غاز السخان.

بلاغ بنقل 5 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص بحالة اختناق، وحالتهم العامة متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية وفحص البلاغ.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين يقطنطون في شقتين منفصلتين في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأسمائهم:

- «أم هاشم . س ظ ع» 47 سنة، ربة منزل.

- «محمد . ا. م» 18 سنة، طالب.

- «بسمة . ب . ع» 22 سنة، طالبة.

- «آلاء . ا . م» 20 سنة، طالبة.

- «يوسف . ا. م» 15 سنة، طالب.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تضمنت تحريات المباحث عن الواقعة لبيان سبب إصابتهم باختناق، إذ ترجح التحريات الأولية، وجود تسرب في غاز السخان.