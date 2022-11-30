6 مستشفيات في الدلتا لعلاج الأورام بالمجان.. اعرف الأماكن

رحلة يومية من المعاناة والألم، يخوضها مرضى الأورام بشكل يومي، في محاولة لعلاج الألم الجسدي الناتج عن إصابتهم بالسرطان، إذ ينهش المرض اللعين في أجسادهم ببطء، ويقاوموه بجلسات الإشعاع الذري والكيماوي.

وأوضح الدكتور محمد عمران أخصائي جراحة الأورام في حديثه لـ«الوطن»، أن مريض السرطان يعاني آلامًا نفسية ربما تفوق آلامه الجسدية، لاعتقاده أن الورم سيقضي على حياته، فضلًا عن تأثير سرطان الثدي على السيدات، بالإضافة للعبء المادي للعلاج الذي يتخطى عشرات الآلاف من الجنيهات بين عمليات جراحية وجلسات إشعاع وأدوية.

علاج مجاني لمرضى الأورام

ويبحث مرضى السرطان في جميع المحافظات، عن المستشفيات التي تعالج الأورام بالمجان، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي، إذ وفرت وزارة الصحة عدة أماكن لتقديم العلاج المجاني لمرضى الأورام من بينها مستشفيات بالدلتا كما يلي:

محافظة دمياط

مركز أورام دمياط بالشارع الحربي بالعصري بجوار مستشفى دمياط التخصصي، يعمل 24 ساعة بطاقة 85 سريرًا.

محافظة الدقهلية

- مركز أورام ميت غمر، بمدينة ميت غمر بشارع الحرية، يعمل 24 ساعة بطاقة 58 سريرًا.

- مركز أورام جامعة المنصورة، يقدم خدمة علاج السرطان بالمجان، ويوجد في المنصورة بشارع جيهان، مدخل العيادات الخارجية.

محافظة الغربية

مركز أورام طنطا 6 شارع الدكتور نجاتي متفرع من شارع الجيش، يعمل 24 ساعة بطاقة 57 سريرًا.

محافظة البحيرة

مركز أورام دمنهور شارع الربيعي مجمع مبارك الثقافي، يعمل 24 ساعة بطاقة 87 سريرًا.

محافظة الإسماعيلية

مركز أورام الإسماعيلية بعرايشية مصر بشارع أنور السادات، يعمل 24 ساعة بطاقة 27 سريرًا.